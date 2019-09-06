СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-06T17:32:55+03:00

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В Екатеринбурге на 12 дней отменят два троллейбусных маршрута. 18 и 19 троллейбус не выйдут на маршрут из-за закрытого участка дороги на перекрестке Данилы Зверева и Блюхера. Движение ограничат с понедельника.

- В связи с проведением работ по ремонту тепломагистрали на перекрестке улиц Данилы Зверева и Блюхера закрывается движения троллейбусов по улицам Комсомольская, Данилы Зверева, Сулимова, Смазчиков на участке от станции Академическая до проспекта Космонавтов в одном направлении с 09.09.2019г. до 21.09.2019г, - подтвердили в трамвайно-троллейбусном управлении Екатеринбурга.

Из-за ремонтных работ троллейбус № 12 поедет по другому маршруту: станция «Коммунистическая» - проспект Космонавтов - Сулимова - Данилы Зверева - Комсомольская - станция «Академическая» - Мира - Малышева - Карла Либкнехта - Якова Свердлова - Челюскинцев - Космонавтов - «Коммунистическая».

ИСТОЧНИК KP.RU