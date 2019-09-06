2019-09-06T17:14:37+03:00
Общество

Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора

С его помощью специалисты будут практиковаться без риска для населения
Алексей БУЛАТОВ
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Новое оборудование помогает отточить навыкиНовое оборудование помогает отточить навыкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на Белоярской атомной электростанции 6 сентября запустили симулятор реактора БН-800. Здесь специалисты теперь могут оттачивать свои навыки без риска для населения и окружающей среды.

На тренажере установлено самое современное оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

На тренажере установлено самое современное оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

На симуляторе установлено оборудование, схожее с техникой на настоящем реакторе, но есть одно отличие – здесь у специалистов есть право на ошибку.

На тренажере тренируются опытные и начинающие специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На тренажере тренируются опытные и начинающие специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ

- На этом тренажере можно отрабатывать все возможные варианты отключений и нарушений в работе станции, - рассказывает начальник смены энергоблока БН-800 Андрей Смелов.

Тренировка 6 сентября 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренировка 6 сентября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам руководителя смены, на тренажере обучаются новички, а также повышают квалификацию опытные специалисты.

Подробный фотоотчет с БАЭС смотрите тут.

Проверка оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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