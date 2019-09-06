Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-06T17:14:37+03:00

С его помощью специалисты будут практиковаться без риска для населения

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В Свердловской области на Белоярской атомной электростанции 6 сентября запустили симулятор реактора БН-800. Здесь специалисты теперь могут оттачивать свои навыки без риска для населения и окружающей среды.

На тренажере установлено самое современное оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

На симуляторе установлено оборудование, схожее с техникой на настоящем реакторе, но есть одно отличие – здесь у специалистов есть право на ошибку.

На тренажере тренируются опытные и начинающие специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ

- На этом тренажере можно отрабатывать все возможные варианты отключений и нарушений в работе станции, - рассказывает начальник смены энергоблока БН-800 Андрей Смелов.

Тренировка 6 сентября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам руководителя смены, на тренажере обучаются новички, а также повышают квалификацию опытные специалисты.

Подробный фотоотчет с БАЭС смотрите тут.

Проверка оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU