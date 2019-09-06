Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора
В Свердловской области на Белоярской атомной электростанции 6 сентября запустили симулятор реактора БН-800. Здесь специалисты теперь могут оттачивать свои навыки без риска для населения и окружающей среды.
На тренажере установлено самое современное оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
На симуляторе установлено оборудование, схожее с техникой на настоящем реакторе, но есть одно отличие – здесь у специалистов есть право на ошибку.
На тренажере тренируются опытные и начинающие специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ
- На этом тренажере можно отрабатывать все возможные варианты отключений и нарушений в работе станции, - рассказывает начальник смены энергоблока БН-800 Андрей Смелов.
Тренировка 6 сентября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Также, по словам руководителя смены, на тренажере обучаются новички, а также повышают квалификацию опытные специалисты.
Подробный фотоотчет с БАЭС смотрите тут.
Проверка оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU