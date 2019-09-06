2019-09-06T13:40:13+03:00
Общество

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начинают строить первую велодорожку

Помимо нее, на территории в ближайшее время появятся фонари, видеонаблюдение и спортплощадки
Мария Трапезникова
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В Шарташском лесопарке начали строить велодорожкуВ Шарташском лесопарке начали строить велодорожкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Шарташском лесопарке начали строить первую велодорожку. Ее будут прокладывать от Егоршинского подхода до Большого шарташского каменного карьера. Об этом сообшил директор парка Артур Зиганшин и попросил посетителей быть аккуратнее.

- Приношу свои извинения за временные неудобства и прошу отнестись с пониманием, ведь в ближайшее время Шарташский лесной парк преобразится - здесь появятся вело-пешеходная дорожка, освещение и видеонаблюдение, спортивные площадки, тренажеры и детские площадки, место для отдыха и досуга, а также парковки и туалеты, - объяснил он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по словам Зиганшина, параллельно со строительством дорожек, сейчас ведутся работы по созданию единого «мастер-плана» самого лесопарка и всех прилегающих к нему территорий. Напомним, что работы начались еще весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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