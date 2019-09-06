«Направлялась в школу, а попала в больницу»: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка, переходившего на «зеленый»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-06T13:01:55+03:00

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С начала учебного года в результате аварий пострадали 96 детей до 16 лет. Эта цифра, по сравнению с прошлым годом, выросла на 43,5%.

- Дети-пассажиры стали участниками 37 ДТП, в таких авариях пострадали 44 ребенка, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – А с дети-пешеходы приняли участие в 42 авариях.

Сегодня, 6 сентября, в районе Сортировки произошел еще один такой же инцидент. Виновником в нем оказался автомобиль Toyota.

- Водитель сбил 14-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, - добавили в ГИБДД. – Она направлялась в школу, но, в итоге, ее с переломом правой ноги срочно отправили в больницу.

Госавтоинспекция настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра и учить их соблюдать ПДД. А водителей просят соблюдать скоростной режим и, при перевозке детей, снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU