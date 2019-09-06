«Принял за наркодиллера»: уральцу, похитившему прохожего, дали 3 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-06T11:12:42+03:00

Он вместе с товарищем избил мужчину, после чего отвез подальше от посторонних глаз

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В Ирбите 28-летнего местного жителя обвинили в том, что он похитил мужчину. Оказалось, что ранее он уже был судим.

- В марте этого года он, находясь в нетрезвом виде, вместе с товарищем у одного из домов заметили мужчину. Они заподозрили его в торговле наркотиками и, не долго думая, напали и избили хоккейной клюшкой, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

После этого они уложили несопротивляющегося мужчину в багажник своей «Лады» и увезли подальше от посторонних глаз. Правда, в тот же день их поймали, а пострадавшего освободили.

- Один из злоумышленников ранее был неоднократно судим, в том числе за причастность к грабежу и причинение побоев. Некоторое время он скрывался от следствия в надежде избежать наказания, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – На момент совершения преступления он работал арматурщиком в местном коммерческом предприятии.

Приговор выносили по очереди – сначала одному, затем другому. Последнему дали 3 года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU