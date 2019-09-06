2019-09-06T11:12:42+03:00
Происшествия

«Принял за наркодиллера»: уральцу, похитившему прохожего, дали 3 года тюрьмы

Он вместе с товарищем избил мужчину, после чего отвез подальше от посторонних глаз
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральцу, похитившему мужчину, дали 3 года колонии строгого режимаУральцу, похитившему мужчину, дали 3 года колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ирбите 28-летнего местного жителя обвинили в том, что он похитил мужчину. Оказалось, что ранее он уже был судим.

- В марте этого года он, находясь в нетрезвом виде, вместе с товарищем у одного из домов заметили мужчину. Они заподозрили его в торговле наркотиками и, не долго думая, напали и избили хоккейной клюшкой, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

После этого они уложили несопротивляющегося мужчину в багажник своей «Лады» и увезли подальше от посторонних глаз. Правда, в тот же день их поймали, а пострадавшего освободили.

- Один из злоумышленников ранее был неоднократно судим, в том числе за причастность к грабежу и причинение побоев. Некоторое время он скрывался от следствия в надежде избежать наказания, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – На момент совершения преступления он работал арматурщиком в местном коммерческом предприятии.

Приговор выносили по очереди – сначала одному, затем другому. Последнему дали 3 года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погулять вместе с императрицей Елизаветой: Музей истории Екатеринбурга устроит аудиоспектакли-променады
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начинают строить первую велодорожку
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 миллиардов рублей
«Жаждет познакомиться с Уралом»: в Екатеринбург прилетел новый Генконсул США
На Урал стали чаще приезжать мигранты из Европы
«Направлялась в школу, а попала в больницу»: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка, переходившего на «зеленый»
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза
В Екатеринбурге отправили под суд мужчину, который вступился за сына во время школьной драки
Участники «Уральских пельменей» отправились в прощальный тур
Екатеринбуржцы предпочитают кататься на «японцах» и «русских»
Пакуйте чемоданы: к бархатному сезону в Кольцово запустили новые рейсы в Индию и на Шри-Ланку
Составили компанию Нью-Йорку и Парижу: Екатеринбург вошел в топ самых популярных городов мира
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 16,6% в январе-августе
На Урале в одном из домов обнаружили сгоревшее тело женщины-инвалида
Главная красавица Росгвардии готовит заявление в полицию после конфликта с автохамом
Свердловский экс-начальник ГИБДД Юрий Демин нашел новую работу
На Урале алиментщика отправили на исправительные работы из-за долгов в 40 тысяч
На Урале мужчине, который «барыжил» наркотиками, дали 15 лет тюрьмы