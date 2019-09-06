Екатеринбуржцы предпочитают кататься на «японцах» и «русских»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-06T10:56:38+03:00

В Екатеринбурге автолюбители предпочитают ездить на японских и русских автомобилях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Екатеринбурга из всех автомобилей больше всего предпочитают «японцев» (19% продаж) и «русских» (30,3%). К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито».

- Средняя цена российских автомобилей на сервисе не многим превышает 155 тысяч рублей – это значительно ниже, чем цена практически любой иномарки, - рассказали в пресс-службе. – На втором месте по популярности оказались японские авто, на третьем – корейские.

Самыми дорогими оказались «немцы» - в среднем, они продаются за 626 тысяч рублей. Их, кстати, предпочитают автолюбители из Москвы и Санкт-Петербурга – уж они точно не скупятся на своих «лошадок».

ИСТОЧНИК KP.RU