2019-09-06T10:56:38+03:00
Общество

Екатеринбуржцы предпочитают кататься на «японцах» и «русских»

Средняя цена отечественного автомобиля – 155 тысяч рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге автолюбители предпочитают ездить на японских и русских автомобиляхВ Екатеринбурге автолюбители предпочитают ездить на японских и русских автомобиляхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Екатеринбурга из всех автомобилей больше всего предпочитают «японцев» (19% продаж) и «русских» (30,3%). К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито».

- Средняя цена российских автомобилей на сервисе не многим превышает 155 тысяч рублей – это значительно ниже, чем цена практически любой иномарки, - рассказали в пресс-службе. – На втором месте по популярности оказались японские авто, на третьем – корейские.

Самыми дорогими оказались «немцы» - в среднем, они продаются за 626 тысяч рублей. Их, кстати, предпочитают автолюбители из Москвы и Санкт-Петербурга – уж они точно не скупятся на своих «лошадок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24