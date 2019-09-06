Составили компанию Нью-Йорку и Парижу: Екатеринбург вошел в топ самых популярных городов мира

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-06T10:08:35+03:00

Екатеринбург вошел в ТОП-200 самых популярных городов мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди российских мегаполисов есть еще Москва, Питер, Новосибирск и Владивосток

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Екатеринбург вошел в ТОП-200 самых посещаемых туристами мегаполисов по рейтингу Global Destinations Cities Index. Уральская столица составила компанию Лондону, Сингапуру, Стамбулу, Нью-Йорку, Токио и Парижу.

Кроме Екатеринбурга в список вошли еще 4 российских мегаполиса – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.

- Наш город обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения крупных международных мероприятий, - отметил мэр Александр Высокинский. – Это подтвердили прошедшие саммиты ШОС и БРИКС, матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, выставки «Иннопром» и GMIS-2019, что, безусловно, положительно сказывается на туристической привлекательности территории

Отметим, что главные критерии для рейтинга – общее число иностранных туристов и количество потраченных ими на отдых денег.

ИСТОЧНИК KP.RU