Составили компанию Нью-Йорку и Парижу: Екатеринбург вошел в топ самых популярных городов мира
Екатеринбург вошел в ТОП-200 самых посещаемых туристами мегаполисов по рейтингу Global Destinations Cities Index. Уральская столица составила компанию Лондону, Сингапуру, Стамбулу, Нью-Йорку, Токио и Парижу.
Кроме Екатеринбурга в список вошли еще 4 российских мегаполиса – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.
- Наш город обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения крупных международных мероприятий, - отметил мэр Александр Высокинский. – Это подтвердили прошедшие саммиты ШОС и БРИКС, матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, выставки «Иннопром» и GMIS-2019, что, безусловно, положительно сказывается на туристической привлекательности территории
Отметим, что главные критерии для рейтинга – общее число иностранных туристов и количество потраченных ими на отдых денег.
ИСТОЧНИК KP.RU