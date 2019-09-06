2019-09-06T09:05:51+03:00
Происшествия

Главная красавица Росгвардии готовит заявление в полицию после конфликта с автохамом

Анна Храмцова заявляет, что у нее сильно болит рука
Олег Галимов
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Анна Храмцова является двукратным победителем конкурса фитнес-бикини Свердловской области. Фото: пресс-служба РосгвардииАнна Храмцова является двукратным победителем конкурса фитнес-бикини Свердловской области. Фото: пресс-служба Росгвардии
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Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова, готовится подать заявление в полицию. Причиной для этого стал недавний конфликт на парковке ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге.

На записях с камер наблюдения видно, как Храмцова вместе с дочкой идет по парковке. Но затем сзади их догоняет белая иномарка. По словам женщины, машина задела ее боковым зеркалом.

Автохам нападает на главную красавицу Росгвардии.

- Очень болит рука. Пусть полиция решает, как квалифицировать данный инцидент, - сказала «КП» Храмцова.

Напомним, что Анна Храмцова является двукратным победителем конкурса фитнес-бикини Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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