Главная красавица Росгвардии готовит заявление в полицию после конфликта с автохамом
Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова, готовится подать заявление в полицию. Причиной для этого стал недавний конфликт на парковке ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге.
На записях с камер наблюдения видно, как Храмцова вместе с дочкой идет по парковке. Но затем сзади их догоняет белая иномарка. По словам женщины, машина задела ее боковым зеркалом.
Автохам нападает на главную красавицу Росгвардии.
- Очень болит рука. Пусть полиция решает, как квалифицировать данный инцидент, - сказала «КП» Храмцова.
Напомним, что Анна Храмцова является двукратным победителем конкурса фитнес-бикини Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU