2019-09-06T09:06:04+03:00
Общество

Свердловский экс-начальник ГИБДД Юрий Демин нашел новую работу

Он уже приступил к обязанностям на «Уралмашзаводе»
Мария Трапезникова
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Юрий Демин перешел на новую работу - теперь в роли замглавы службы безопасности по режиму и охране "Уралмашзавода"Юрий Демин перешел на новую работу - теперь в роли замглавы службы безопасности по режиму и охране "Уралмашзавода"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин перешел на новую работу. Теперь он является заместителем главы службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэекс» - это предприятие, которое управляет активами ПАО «Уралмашзавод».

- Да, мы подтверждаем информацию. Он уже приступил к работе, - добавили в пресс-службе организации.

Напомним, что Демин подал в отставку в отставку в апреле прошлого года. После этого, через некоторое время, он перешел на работу в УГМК на должность замгендиректора по режиму и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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