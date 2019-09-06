На Урале алиментщика отправили на исправительные работы из-за долгов в 40 тысяч
В Тугулыме на 52-летнего жителя завели уголовное дело из-за его задолженности по алиментам. Он не выплатил своему ребенку больше 40 тысяч рублей. Проверка приставов показала, что мужчина нигде не работает и имущества у него нет.
- Он долго игнорировал звонки инспекторов, сам на прием не являлся, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Поэтому его принудительно доставили в отдел судебных приставов, где на него составили протокол и передали в суд.
Суд назначил должнику 120 часов обязательных работ, но это не помогло – мужчина продолжал игнорировать тот факт, что алименты нужно платить. И на него завели уголовное дело.
Суд во второй раз назначил ему работы, только теперь на 7 месяцев с удержанием 5% в доход государства. И только после этого мужчина погасил долги.
ИСТОЧНИК KP.RU