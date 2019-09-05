2019-09-05T19:58:23+03:00
Общество

Уральским бизнесменам предложили самим проводить надзорные проверки МЧС и СЭС

Таким образом ведомства хотят снизить давление на бизнес
Алина СУРИНА
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Уральским бизнесменам предложили самим проводить надзорные проверки МЧС и СЭСУральским бизнесменам предложили самим проводить надзорные проверки МЧС и СЭСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральским бизнесменам предложили самим проводить надзорные проверки МЧС и СЭС. Таким образом ведомства хотят снизить давление на бизнес. Этот вопрос обсуждали сегодня на заседание рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области.

- Представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора Россельхознадзора и МЧС России в ходе заседания проанализировали практику проверок предпринимателей в 2018 и 2019 году. Как варианты снижения административного давления они назвали риск-ориентированный подход к объектам проверки; проведение добровольного аудита предприятиями и вынесение предупреждения, если нарушение было допущено впервые, не было грубым и не несло ущерба здоровью человека или окружающей среде, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Все эти инструменты ведомства уже опробовали на практике. Причем при предоставлении результатов добровольного аудита в контрольно-надзорный орган, предприятие может быть исключено из реестра плановых проверок.

В ходе заседания было отмечено, что количество плановых проверок уже имеет тенденцию к снижению, однако контролирующие органы обязаны реагировать на жалобы и обращения граждан, и количество таких проверок остается на прежнем уровне, либо растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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