2019-09-05T19:49:02+03:00
Общество

Отвлекали поцелуями: в Екатеринбурге влюбленные обманули продавца

Мошенников засекла видеокамера в магазине на Белинского
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге орудуют мошенники, отвлекающие продавцов поцелуямиВ Екатеринбурге орудуют мошенники, отвлекающие продавцов поцелуями
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В Екатеринбурге влюбленные обманули продавца. Чтобы отвлечь внимание от подсчета денег пара целовалась и ворковала. Мошенников засекла видеокамера в магазине на Белинского. Мужчина и женщина якобы хотели купить линейку за 70 рублей и протянули продавцу тысячную купюру.

На видео видно, как влюбленная парочка всячески пытается запутать продавца. В какой-то момент они выясняют, что у них достаточно мелочи для покупки. В это время женщина незаметно убирает тысячу, которую все время держала в руках. Сразу после этого пара требует вернуть им тысячную купюру, которую продавец якобы забрал. Мужчина даже пригрозил продавцу пальцем.

- Заходят ,покупают не дорогую вещь. Далее суют крупную купюру. В данном случае 1000р. И предлагают помочь со сдачей. Одна считает мелочь, второй одновременно спрашивает различные вопросы, что бы наверняка запутать, - рассказал автор видеозаписи.

В полицию пострадавший от действий мошенников обращаться не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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