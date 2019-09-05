Разрешил знакомому вырубать лес: на Урале за получение взятки судят лесничего

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-05T18:15:05+03:00

За древесину он попросил 20 тысяч

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На Урале за получение взятки в 20 тысяч судят лесничего. Получив деньги, он разрешил знакомому вырубать лес. Роман Махнев работал лесничим Куминовского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество». Чтобы о взятке никто не узнал, лесничий составил фиктивный документ об осмотре мест рубок.

- Он признан виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица. Полученными денежными средствами в размере 20 тысяч рублей Роман Махнев распорядился по своему усмотрению, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бывший лесничий проведет три года в колонии и на 4 года лишен права занимать руководящие должности в государственных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU