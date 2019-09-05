СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-05T17:21:00+03:00

Три года назад под завалами погибло 4 человека. Еще 14 пострадали

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В Екатеринбурге суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши ЗиКа. Катастрофа произошла в ноябре 2016 года. Под завалами тогда погибло четыре человека. Еще 14 пострадали. Сегодня решение о возвращении дела прокурору обжаловал представитель потерпевшего с ЗиКа.

- Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ЗиКа. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, города Екатеринбург». По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Цех № 42, где обрушилась крыша, - один из самых старых на предприятии. Его построили в 1952 году. В заготовительном цехе занимаются сортировкой металла.

ИСТОЧНИК KP.RU