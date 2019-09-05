2019-09-05T16:40:22+03:00
Общество

Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

Поделиться:
С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуруС помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 продемонстрировал реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы. Флагманский салон компании на Тверской улице, д. 25/9, превратился в 5G Hub на время эксплуатации тестовой сети пятого поколения.

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице – от Кремля до Садового кольца. Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю – на планшет или в центр мониторинга города. Именно сети пятого поколения гарантируют высочайшую скорость и минимальную задержку передачи всех типов данных. Направляя планшет на объекты экспозиции, посетители 5G Hub Tele2 видят реализацию бизнес-кейсов в дополненной реальности. На базе 5G с помощью дронов можно мониторить критически важную инфраструктуру, перенаправлять транспортные потоки и онлайн наблюдать за работой промышленных механизмов. Среди представленных сценариев – контроль качества продукции, мелиорация парков и сельхозугодий, отслеживание логистики и сохранности грузов.

Технологии 5G, развернутые на действующей сети Tele2, открывают совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей

Технологии 5G, развернутые на действующей сети Tele2, открывают совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей

Tele2 в игровом формате демонстрирует разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Два смартфона подсоединены к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражаются в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны. Таким образом, ракетка является единственным физическим объектом в этой игре, а мяч, стол и сетка – элементами дополненной реальности. Ракетка-смартфон на базе 4G не позволяет игроку показать такую же быструю реакцию, как у спортсмена, которому доступны низкая задержка и высокая скорость 5G. Пользовательский кейс показывает, как новейшая технология расширяет возможности AR/VR. После массового запуска сетей 5G пользователи смогут играть со своих смартфонов где угодно – для этого не требуется ни больших площадей, ни специального оборудования.

Tele2 показывает посетителям 5G Hub на Тверской пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Результаты были достигнуты на инженерном смартфоне на мобильной платформе Qualcomm® Snapdragon™ с поддержкой диапазона 28 ГГц.

Оператор предлагает посетителям самим протестировать технологию 5G. Владельцы обычных смартфонов подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Несмотря на высочайшую конкуренцию в сфере покорения 5G Tele2 первой на российском рынке запустила реальную сеть пятого поколения и показала конкретные значения скорости. Сегодня мы приступаем к новому этапу масштабного проекта 5G на своей сети. Отрасль изучает различные пути для коммерческого запуска 5G, и цель эксплуатации пилотной сети – исследовать возможности миллиметрового диапазона для развития технологии. Tele2 не ограничивается одним сценарием демонстрации, но предлагает пользователям разные

варианты работы технологии: они могут оценить 5G на широкой линейке устройств. Мы также предлагаем клиентам, которые уже приобрели первые смартфоны 5G, проверить их в деле в пилотной зоне Tele2. Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии – реализованы в промышленных и бытовых сценариях. Пока же наша ультрасовременная сеть LTE способна удовлетворить все потребности абонентов по использованию цифровых сервисов».

Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий города Москвы:

«ДИТ Москвы поддерживает всех операторов, чтобы жители столицы получали качественные и доступные услуги связи. Мы упростили доступ к городской инфраструктуре. Так, уже 60% базовых станций сети Tele2 расположены на различных городских объектах. Сегодня мы видим, как операторы разворачивают пилотные зоны следующего поколения мобильной связи. Их основная цель – поиск, тестирование и демонстрация жителям и бизнесу различных сценариев применения технологий 5G. Город внимательно следит за развитием опытных зон и эффективными практиками. Мы стремимся построить безопасную и надежную инфраструктуру, что, в свою очередь, станет предпосылкой для создания новых возможностей для бизнеса».

Инженерный смартфон на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ и роутер WNC разработаны с использованием модема серии Snapdragon X50 5G Family. Это первая в мире серия мультирежимных модемов, совмещающая поддержку стандартов 5G/4G/3G/2G в одном чипе.

Помимо сплошного outdoor-покрытия в пилотной зоне, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне

Помимо сплошного outdoor-покрытия в пилотной зоне, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне

Помимо сплошного outdoor-покрытия в пилотной зоне, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне на Тверской улице. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G с использованием сетей LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

Михаил Филимончик, директор центра 5G-инноваций Ericsson:

«Технологии 5G, развернутые на действующей сети Tele2, открывают совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей и развития решений умного города. Благодаря высочайшей скорости и минимальной задержке передачи данных, 5G позволяет мониторить критически важную инфраструктуру, управлять городской средой и транспортом, а также создавать совсем новые продукты, которые учитывают желания пользователей».

Юлия Клебанова, вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса:

«Qualcomm очень рад сотрудничеству с Tele2 и успешному тестированию абонентского оборудования на операционной сети 5G. В результате ранних инвестиций, сделанных Qualcomm Technologies в 5G, появилась первая в мире система «от модема к антенне», которая используется в коммерческих смартфонах с поддержкой 5G-NR уже в этом году».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24