СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-05T16:26:05+03:00

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Дороги в Екатеринбурге отремонтируют за 1 миллиард рублей. Такую сумму потратят на ремонт дорог в 2020 и 2021 годах. Решение об этом приняли сегодня на заседании правительства Свердловской области. Нижнему Тагилу на каждый год решили выделить по 576 миллиону рублей.

- Принятое постановление - это следующий логичный этап в реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Свердловской области,- отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Мы видим, как в этом году ремонтируются дороги, но нужно готовиться уже к следующему периоду, к следующему сезону. Самое главное - своевременное проведение всех конкурсных процедур, отбор подрядчиков, чтобы уже с мая можно было выходить на объекты.

Выделенные деньги потратят на работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Если уже сейчас распределить выделенные средства, то ответственные за ремонт дорог смогут начать готовиться к следующему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU