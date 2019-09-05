СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-05T14:55:27+03:00

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За восемь месяцев 2019 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло шесть дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2018 года – четыре ДТП), в результате пострадали четыре человека, в том числе один погиб (в 2018 году пострадавших нет). Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Работники СвЖД обеспокоены низким уровнем водительской дисциплины и большим количеством нарушений, которые допускают автомобилисты при пересечении путей. С начала года дежурные по переездам зафиксировали около 1,2 тыс. подобных нарушений. Водители, выезжающие на пути при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, рано или поздно неизбежно становятся виновниками ДТП.

Так, 30 августа в Нижнетагильском регионе СвЖД на перегоне Завязовская – Вагонозавод водитель легкового автомобиля марки «GELLY MK» проигнорировала запрещающий сигнал светофора на переезде и продолжила движение. В результате столкновения с грузовым поездом пострадала сама водитель и два пассажира (несовершеннолетние дети, которые находились в машине).

СвЖД призывает автовладельцев быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий обеспечения безопасности – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО «РЖД» проводит мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2019 году на СвЖД на эти цели направлено более 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU