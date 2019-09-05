«Открыли окно и стали палить»: на Урале мужчинам, стрелявшим в кафе, дали 5 лет на двоих

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-05T14:55:06+03:00

Жителям Березовского дали 5 лет на двоих за стрельбу в кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском двум местным жителям, 31 и 32 лет, вынесли обвинительный приговор за хулиганство. Один из них оказался экс-охранником, а второй – главным специалистом автохозяйства.

- В ночь с 23 на 24 февраля они подъехали к площадке кафе. Оба вышли из автомобиля и из хулиганских побуждений по очереди произвели стрельбу из «Калашникова», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Им сделали замечание несколько прохожих, в ответ они избили их и продолжили стрельбу. После чего скрылись и направились к другому кафе, где повторили действия, открыв окно автомобиля.

Сегодня, 5 сентября, одному из них назначили 3 года лишения свободы в колонии-поселении, второму – 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU