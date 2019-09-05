Лавочки и мощеные дорожки: в Екатеринбурге возле больницы разбили чудесный сад
В Екатеринбурге около ЦГБ №3 разбили чудесный сад. Лавочки, фонари, мощеные дорожки. Теперь пациентам есть, где гулять, расслабляться и поправлять здоровье. Такую красоту создали в рамках общегородского конкурс «Мой город – мой дом», который проходит с 2006 года.
- Больница стала победителем в номинации «Лучшее содержание территорий, прилегающих к учреждению здравоохранений» от Железнодорожного района Екатеринбурга, - рассказали в ЦГБ.
Фото: ЦГБ №3
Фото: ЦГБ №3
Фото: ЦГБ №3
Отметим, что этот конкурс поддерживается администрацией Екатеринбурга. Мероприятие традиционно проходит в уральской столице в целях повышения уровня благоустройства, содержания территорий и создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
ИСТОЧНИК KP.RU