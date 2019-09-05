Лавочки и мощеные дорожки: в Екатеринбурге возле больницы разбили чудесный сад

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-05T13:14:44+03:00

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В Екатеринбурге около ЦГБ №3 разбили чудесный сад. Лавочки, фонари, мощеные дорожки. Теперь пациентам есть, где гулять, расслабляться и поправлять здоровье. Такую красоту создали в рамках общегородского конкурс «Мой город – мой дом», который проходит с 2006 года.

- Больница стала победителем в номинации «Лучшее содержание территорий, прилегающих к учреждению здравоохранений» от Железнодорожного района Екатеринбурга, - рассказали в ЦГБ.

Фото: ЦГБ №3

Фото: ЦГБ №3

Фото: ЦГБ №3

Отметим, что этот конкурс поддерживается администрацией Екатеринбурга. Мероприятие традиционно проходит в уральской столице в целях повышения уровня благоустройства, содержания территорий и создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU