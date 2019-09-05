2019-09-05T12:25:50+03:00
Спорт

Новый спортивный рекорд: уральцы взяли 3 медали на ЧМ по дзюдо в Токио

Чемпионат мира по дзюдо завершился в Токио – два «серебра» и одну «бронзу» в личном зачете взяли уральские спортсмены
Поделиться:
Два «серебра» и одну «бронзу» в личном зачете взяли уральские спортсменыДва «серебра» и одну «бронзу» в личном зачете взяли уральские спортсмены
Изменить размер текста:

Прекрасный результат показала спортсменка из ЦОП «Тюмень-Дзюдо» Наталья Кузютина – ее «серебро», завоеванное в весовой категории до 52 кг, стало первой победой для сборной России в Токио (что заметно улучшило настроение нашим спортсменам). Напомним, что Наталья регулярно встречается на татами с президентом РФ Владимиром Путиным, а в последнем личном поединке уложила его на лопатки.

Бронзовый призер Олимпиады -2016 в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России (ЦОП «Тюмень – дзюдо») Наталья Кузютина

Бронзовый призер Олимпиады -2016 в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России (ЦОП «Тюмень – дзюдо») Наталья Кузютина

Челябинец Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг – спортсмен одолел пятерых соперников, уступив лишь японскому дзюдоисту Шохеи Оно, а в поединке за «бронзу» Денис сошелся с Бехрузом Ходжазадой из Таджикистана и уверенно взял над ним вверх.

В медальном зачете сборная России заняла десятое место

В медальном зачете сборная России заняла десятое место

Еще одно «серебро» на ЧМ взял дзюдоист Нияз Ильясов в категории до 100 кг, выступающий двойным зачетом за Свердловскую и Ростовскую области. Также россияне завоевали «бронзу» в командном турнире, одержав победу над командой Азербайджана. В медальном зачете сборная России заняла десятое место.

Кстати, еще в советское время проводились социологические исследования, которые и сейчас могут дать понимание «уральского характера». В первую очередь отмечают самоотверженность, выносливость и установку на решение задачи любой ценой – именно эти черты присущи жителям Урала, что спортсмены и продемонстрировали на ЧМ в Токио. Говорим - «Россия», подразумеваем – «Урал»!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строить Ледовую арену в Екатеринбурге начнут уже в сентябре
«Поройтесь в гаражах и тумбочках»: екатеринбуржцев призвали разбить копилки и сдать мелочь
На Урале появится фонд защиты обманутых дольщиков
Больше шансов улететь: Генконсульство США увеличит количество виз для екатеринбуржцев
Лавочки и мощеные дорожки: в Екатеринбурге возле больницы разбили чудесный сад
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
«Спрятал под одеждой»: уральца отправили в тюрьму на 4 года за попытку украсть водку
Уралочка лишилась телевизора из-за долгов за свет
Свердловчанина отправили под суд после аферы с документами
«Бережно ухаживал»: свердловчанин вырастил у себя дома 37 кустов конопли
Чтобы водители не мучились в пробках: в Екатеринбурге появятся «умные светофоры» из Японии
Управились за день: жителям Верхнего Тагила вернули газ
Стоит задуматься: в Екатеринбурге больше всего получают строители
Опять сдвинули сроки: в Екатеринбурге мост на Шевченко откроют к концу сентября
Не опять, а снова: в Екатеринбурге закроют Макаровский мост
Некоторые трамваи Екатеринбурга временно перестанут ходить до конечных
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Ничего не осталось: в свердловском поселке сгорели дом и иномарка
С потолка сыпется штукатурка: прокуратура через суд обязала свердловскую больницу провести ремонт
Хорошему танцору и мячи не мешают: экс-футболист зажег на поле «Екатеринбург-арены»
Свердловский предприниматель остался без «Улыбки» из-за долгов в 13 миллионов
«Не платили больше полугода»: свердловское предприятие обязали погасить долг перед работниками почти в миллион рублей
На Урале отдали под суд мужчину, решившего сколотить бизнес на азартных играх
Кузов всмятку: в Екатеринбурге на московской автомобиль каршеринга влетел в ограждение