Новый спортивный рекорд: уральцы взяли 3 медали на ЧМ по дзюдо в Токио

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-05T12:25:50+03:00

Чемпионат мира по дзюдо завершился в Токио – два «серебра» и одну «бронзу» в личном зачете взяли уральские спортсмены

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Прекрасный результат показала спортсменка из ЦОП «Тюмень-Дзюдо» Наталья Кузютина – ее «серебро», завоеванное в весовой категории до 52 кг, стало первой победой для сборной России в Токио (что заметно улучшило настроение нашим спортсменам). Напомним, что Наталья регулярно встречается на татами с президентом РФ Владимиром Путиным, а в последнем личном поединке уложила его на лопатки.

Бронзовый призер Олимпиады -2016 в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России (ЦОП «Тюмень – дзюдо») Наталья Кузютина

Челябинец Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг – спортсмен одолел пятерых соперников, уступив лишь японскому дзюдоисту Шохеи Оно, а в поединке за «бронзу» Денис сошелся с Бехрузом Ходжазадой из Таджикистана и уверенно взял над ним вверх.

В медальном зачете сборная России заняла десятое место

Еще одно «серебро» на ЧМ взял дзюдоист Нияз Ильясов в категории до 100 кг, выступающий двойным зачетом за Свердловскую и Ростовскую области. Также россияне завоевали «бронзу» в командном турнире, одержав победу над командой Азербайджана. В медальном зачете сборная России заняла десятое место.

Кстати, еще в советское время проводились социологические исследования, которые и сейчас могут дать понимание «уральского характера». В первую очередь отмечают самоотверженность, выносливость и установку на решение задачи любой ценой – именно эти черты присущи жителям Урала, что спортсмены и продемонстрировали на ЧМ в Токио. Говорим - «Россия», подразумеваем – «Урал»!

ИСТОЧНИК KP.RU