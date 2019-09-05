2019-09-05T12:08:25+03:00
Общество

Уралочка лишилась телевизора из-за долгов за свет

К ней несколько раз приходили энергетики, но добровольно платить она отказалась
Мария Трапезникова
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В Кушве местная жительница лишилась телевизора из-за долгов за светВ Кушве местная жительница лишилась телевизора из-за долгов за светФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Кушвы лишилась телевизора из-за долгов за свет. Общая сумма неуплаты составила больше 50 тысяч рублей. Энергетики несколько раз ходили в гости к женщине, но она отказывалась платить добровольно.

- В очередной раз сотрудники энергокомпании пришли к должнице с судебными приставами. В результате, был арестован телевизор, который уйдет в счет оплаты задолженности, - рассказали энергетики.

Женщину отключили от электричества, но во время визита в квартире были обнаружены сорванные счетчики. Теперь ей грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей за самовольное подключение к электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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