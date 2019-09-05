2019-09-05T10:42:12+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам Запсибкомбанка в своих банкоматах

ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. С сентября к данной технологии присоединился Запсибкомбанк. Теперь его клиенты могут бесплатно вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и Запсибкомбанка. Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard (более 240 тысяч человек).

«Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили 160 тысяч операций на общую сумму 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

«Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодняшний день это почти 6,8 тыс. устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность услуги», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь они могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта интеграции Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ», – прокомментировал Андрей Шевелев, вице-президент, член правления Запсибкомбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бережно ухаживал»: свердловчанин вырастил у себя дома 37 кустов конопли
Чтобы водители не мучились в пробках: в Екатеринбурге появятся «умные светофоры» из Японии
Управились за день: жителям Верхнего Тагила вернули газ
Стоит задуматься: в Екатеринбурге больше всего получают строители
Опять сдвинули сроки: в Екатеринбурге мост на Шевченко откроют к концу сентября
Не опять, а снова: в Екатеринбурге закроют Макаровский мост
Некоторые трамваи Екатеринбурга временно перестанут ходить до конечных
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Ничего не осталось: в свердловском поселке сгорели дом и иномарка
С потолка сыпется штукатурка: прокуратура через суд обязала свердловскую больницу провести ремонт
Хорошему танцору и мячи не мешают: экс-футболист зажег на поле «Екатеринбург Арены»
Свердловский предприниматель остался без «Улыбки» из-за долгов в 13 миллионов
«Не платили больше полугода»: свердловское предприятие обязали погасить долг перед работниками почти в миллион рублей
На Урале отдали вод суд мужчину, решившего «сколотить» бизнес на азартных играх
Кузов всмятку: в Екатеринбурге на Московской автомобиль каршеринга влетел в ограждение