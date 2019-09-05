Не опять, а снова: в Екатеринбурге закроют Макаровский мост

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-05T10:08:17+03:00

Движение по Макаровскому осту будут перекрывать по выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На сегодняшний полдень для автолюбителей есть две новости. Плохая: в Екатеринбурге снова закроют Макаровский мост. Хорошая: его будут закрывать только по выходным, в ближайшие две недели.

- На участке будут устанавливать трамвайные пути по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Закрытие движения пройдет в следующие даты:

- С 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября;

- С 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.

Объехать можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова и по переулку Красному. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU