Не опять, а снова: в Екатеринбурге закроют Макаровский мост
На сегодняшний полдень для автолюбителей есть две новости. Плохая: в Екатеринбурге снова закроют Макаровский мост. Хорошая: его будут закрывать только по выходным, в ближайшие две недели.
- На участке будут устанавливать трамвайные пути по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Закрытие движения пройдет в следующие даты:
- С 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября;
- С 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.
Объехать можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова и по переулку Красному. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU