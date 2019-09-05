Свердловский предприниматель остался без «Улыбки» из-за долгов в 13 миллионов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-05T08:45:47+03:00

Если мужчина не оплатит их, то кафе перейдет оценщику

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В Заречном приставы забрали здание у кафе «Улыбка» из-за долгов предпринимателя в размере 13 миллионов рублей.

- Сотрудники хотели взыскать с него деньги, однако все расчетные счета оказались пусты, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Но по информации регистрирующих органов стало ясно, что у должника есть в собственности кафе.

Тогда приставы конфисковали у предпринимателя его детище и предупредили, что, если долги не будут погашены, то «Улыбка» перейдет оценщику.

ИСТОЧНИК KP.RU