Свердловский предприниматель остался без «Улыбки» из-за долгов в 13 миллионов
Если мужчина не оплатит их, то кафе перейдет оценщику
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Заречном приставы забрали здание у кафе «Улыбка» из-за долгов предпринимателя в размере 13 миллионов рублей.
- Сотрудники хотели взыскать с него деньги, однако все расчетные счета оказались пусты, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Но по информации регистрирующих органов стало ясно, что у должника есть в собственности кафе.
Тогда приставы конфисковали у предпринимателя его детище и предупредили, что, если долги не будут погашены, то «Улыбка» перейдет оценщику.
ИСТОЧНИК KP.RU