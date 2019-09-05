Кузов всмятку: в Екатеринбурге на Московской автомобиль каршеринга влетел в ограждение

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-05T07:41:34+03:00

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В Екатеринбурге в ночь со среды на четверг на Московской в ДТП попал автомобиль каршеринга – водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. Информация об аварии появилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В ГИБДД по Екатеринбургу ее подтвердили.

- Такое ДТП действительно произошло, но никто из находящихся в машине людей в медицинской помощи не нуждался, - объяснили в пресс-службе.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В столкновении с ограждением у Lifan очень сильно помята передняя часть кузова и вырвано правое переднее колесо. Очевидцы отмечают, что молодым людям не больше 20 лет – все они были в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU