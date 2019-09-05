Кузов всмятку: в Екатеринбурге на Московской автомобиль каршеринга влетел в ограждение
В Екатеринбурге в ночь со среды на четверг на Московской в ДТП попал автомобиль каршеринга – водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. Информация об аварии появилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В ГИБДД по Екатеринбургу ее подтвердили.
- Такое ДТП действительно произошло, но никто из находящихся в машине людей в медицинской помощи не нуждался, - объяснили в пресс-службе.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В столкновении с ограждением у Lifan очень сильно помята передняя часть кузова и вырвано правое переднее колесо. Очевидцы отмечают, что молодым людям не больше 20 лет – все они были в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU