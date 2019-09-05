«Должны помочь»: свердловский минобразования обратился к уральцам после предотвращенного теракта в школе

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-05T06:33:09+03:00

Минобразования посоветовал всем педагогам и родителям быть с детьми "на одной волне" и побольше общаться с ними в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министр образования по Свердловской области Юрий Биктуганов обратился ко всем педагогам, руководителям школ и родителям после предотвращенного теракта в Кушвинской школе. Он попросил их как можно чаще общаться с детьми – в том числе, и в соцсетях.

- Наша задача, задача системы образования, всего учительства — помочь ребенку уйти от каких-то таких неправомерных действий. Мы, конечно, не следователи и не обладаем особыми полномочиями в этом плане, - написал Биктуганов на своей странице в Facebook. – Но я считаю, что мы должны быть включены в этот процесс. Должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы.

Минобразования также отметим, что необходимость включения преподавателей в соцсети появилась еще несколько лет назад – когда по стране прокатилась волна детских суицидов (скорее всего, речь идет об игре «Синий кит» - Прим.ред.).

- Детям не хватает внимания, участия в их жизни, помощи в решении сложных для них проблем со стороны их родителей, - добавил Биктуганов. – Они нуждаются в вашей поддержке!

Напомним, что совсем недавно, 3 сентября, силовики предотвратили массовое убийство в Кушвинской школе. Два брата хотели устроить теракты в школе и колледже – они основательно к этому подготовились, закупив все необходимые вещи. Но их успели вовремя поймать, тем самым не дав сотням людей погибнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU