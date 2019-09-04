Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2
Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2. Это вторая победа команды в новом сезоне. И вторая победа в домашней игре. Ворота «Автомобилиста» защищал Якуб Коварж. В составе «Автомобилиста» отличились Найджел Доус (дубль) и Брукс Мэйсек.
Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»
- Первый гол Мэйсека в КХЛ, дубль Доуса и сэйвы Коваржа приносят нам победу в сегодняшнем матче, - отметили в группе ВКонтакте ХК «Автомобилист».
Напомним, в первой игре сезона «Автомобилист» одолел череповецкую «Северсталь» (3:2). Впереди у «шоферов» ещё два домашних матча - 6 сентября против СКА и 9-го против магнитогорского «Металлурга».
ИСТОЧНИК KP.RU