СЕГОДНЯ 20:07 2019-09-04T20:07:36+03:00

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Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2. Это вторая победа команды в новом сезоне. И вторая победа в домашней игре. Ворота «Автомобилиста» защищал Якуб Коварж. В составе «Автомобилиста» отличились Найджел Доус (дубль) и Брукс Мэйсек.

Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»

- Первый гол Мэйсека в КХЛ, дубль Доуса и сэйвы Коваржа приносят нам победу в сегодняшнем матче, - отметили в группе ВКонтакте ХК «Автомобилист».

Напомним, в первой игре сезона «Автомобилист» одолел череповецкую «Северсталь» (3:2). Впереди у «шоферов» ещё два домашних матча - 6 сентября против СКА и 9-го против магнитогорского «Металлурга».

ИСТОЧНИК KP.RU