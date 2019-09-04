2019-09-04T20:07:36+03:00
Спорт

Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2

Это вторая победа команды в новом сезоне КХЛ
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»
Изменить размер текста:

Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2. Это вторая победа команды в новом сезоне. И вторая победа в домашней игре. Ворота «Автомобилиста» защищал Якуб Коварж. В составе «Автомобилиста» отличились Найджел Доус (дубль) и Брукс Мэйсек.

Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»

Фото: ВКонтакте ХК «Автомобилист»

- Первый гол Мэйсека в КХЛ, дубль Доуса и сэйвы Коваржа приносят нам победу в сегодняшнем матче, - отметили в группе ВКонтакте ХК «Автомобилист».

Напомним, в первой игре сезона «Автомобилист» одолел череповецкую «Северсталь» (3:2). Впереди у «шоферов» ещё два домашних матча - 6 сентября против СКА и 9-го против магнитогорского «Металлурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вытащила из кармана шорт: Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч
Забыли указать доходы: Прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатов
Встреча непобедимых: Уральский боксер Шавкат Рахимов готовится к отборочный бою IBF с Азингой Фузиле из ЮАР
При поддержке ЕВРАЗа школьники из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска побывали в «Артеке»
Примут 700 детей за смену: В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб
В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод
Бузова одобряет: футболист Погребняк вместе с женой перекрасился в блонд
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
На улицах Екатеринбурга появились такси с пакетом и динозаврами
Трассу Москва – Владимир планируют продлить до Екатеринбурга
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в августе
«От мужчины нужны только деньги и статус»: екатеринбурженки попали в список самых алчных женщин страны
В Нижнем Тагиле снова не выбрали подрядчика для строительства моста через пруд