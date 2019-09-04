Встреча непобедимых: Уральский боксер Шавкат Рахимов готовится к отборочный бою IBF с Азингой Фузиле из ЮАР

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-04T18:22:28+03:00

Боксеры провели по 14 поединков, не имеют ни одного поражения и являются сильнейшими боксерами в своих странах

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Уральский боксер Шавкат Рахимов готовится к отборочный бою IBF с Азингой Фузиле из ЮАР. Спортсмены провели по 14 поединков, не имеют ни одного поражения и являются сильнейшими боксерами в своих странах. Интересно, что профессиональная карьера Шавката Рахимова и Азинги Фузиле началась практически одновременно.

Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

- Фузиле и Рахимов занимают в рейтинге второго полулегкого веса (до 59 кг) четвертую и пятую позиции соответственно и являются главными претендентами на поединок за титул чемпиона мира, поэтому Международная боксерская федерация инициировала встречу между ними, - рассказали в Пресс-службе Академии единоборств РМК.

Шавкат Рахимов - действующий чемпион IBO. Он провел уже четыре успешных защиты пояса. Поединок состоится 29 сентября в ЮАР и будет носить статус отборочного - победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF и встретится с американцем Тевином Фармером (30-4-1).

ИСТОЧНИК KP.RU