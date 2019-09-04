При поддержке ЕВРАЗа школьники из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска побывали в «Артеке»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-04T18:03:56+03:00

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При поддержке ЕВРАЗа 14 школьников из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска приняли участие в тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в «Артеке». Выбранные школьники - активные участники программы «Детский форсайт»*, авторы социальных проектов в своих городах.

«Детский форсайт» уже второй год реализуется ЕВРАЗом совместно с Фондом социальных инвестиций. В 2019 годе проект стартовал сразу в трех городах. Школьники объединились в команды, которые представили свои идеи на форсайт-сессии и разработали более 30 проектов. Участники успешно прошли предзащиту, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив и сегодня реализуют свои проекты в городах присутствия предприятий ЕВРАЗа (ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, ЕВРАЗ КГОК в Качканаре и Распадской угольной компании в Междуреченске). Сегодня в проект вовлечено более 200 школьников и 40 педагогов.

В Артеке ребята познакомились с современными социальными технологиями, научились формировать команды и распределять в ней роли, презентовать свой проект, выявлять людей, заинтересованных в социальных изменениях в своих городах, и привлекать их к участию. Перед участниками смены выступила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, которая рассказала детям, какие навыки и качества необходимо развивать, чтобы быть настоящими лидерами.

Участники проекта Детский Форсайт из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска

- Мы уверены, что, возвратившись из Артека в свои города, ребята будут успешно применять все полученные компетенции и знания, разрабатывать и запускать еще более масштабные и интересные социальные проекты. Не забыли мы и про наставников. В рамках программы в сентябре в Москве мы проводим для учителей Нижнего Тагила, Междуреченска и Качканара стратегическую сессию, – говорит Мария.

По итогам проектной смены в «Артеке» ребята, собравшиеся из разных городов, смогли разработать и придумать 11 межрегиональных проектов, которые ориентированы на социальные изменения, и это, несомненно, ее важнейший результат.

Детский форсайт – программа по вовлечению школьников в проектирование и развитие своих городов. Технология программы предусматривает стратегические сессии по формированию детьми желаемого образа будущего города и разработке проектных идей, а также реализацию социальных проектов школьниками с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, некоммерческих организаций и других представителей городских сообществ. Технология разработана Фондом социальных инвестиций совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций и поддержана Фондом развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU