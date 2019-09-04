Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб
В Музее истории Екатеринбурга начинает работать новый киноклуб «Киношахта». Сеансы будут проводить в музейной кофейне по адресу: улица Карла Либкнехта, 26.
- Его работа посвящена киноискусству Свердловска и Екатеринбурга, нашим землякам-кинематографистам и всему, что попадало на кинопленку в нашем городе и оставалось за кадром, - рассказывают организаторы.
Посетителям будут транслировать игровое и документальное кино в компании режиссера Олега Балмашева. После сеансов зрителей ждут обсуждения просмотренного за чашкой кофе или чая.
Первая встреча состоятся 7 сентября в 17 часов. Стоимость просмотра – 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU