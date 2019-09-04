2019-09-04T16:26:07+03:00
Звезды

Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб

Сеансы будут проводить в кофейне
Лев ИСТОМИН
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Работа киноклуба стартует в ближайшие выходные. Фото: Музей истории ЕкатеринбургаРабота киноклуба стартует в ближайшие выходные. Фото: Музей истории Екатеринбурга
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В Музее истории Екатеринбурга начинает работать новый киноклуб «Киношахта». Сеансы будут проводить в музейной кофейне по адресу: улица Карла Либкнехта, 26.

- Его работа посвящена киноискусству Свердловска и Екатеринбурга, нашим землякам-кинематографистам и всему, что попадало на кинопленку в нашем городе и оставалось за кадром, - рассказывают организаторы.

Посетителям будут транслировать игровое и документальное кино в компании режиссера Олега Балмашева. После сеансов зрителей ждут обсуждения просмотренного за чашкой кофе или чая.

Первая встреча состоятся 7 сентября в 17 часов. Стоимость просмотра – 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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