Бузова одобряет: футболист Погребняк вместе с женой перекрасился в блонд

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-04T15:32:44+03:00

Мария пояснила, что у ее мужа «не было выбора»

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Светская львица Мария Погребняк и ее муж, футболист «Урала», Павел Погребняк решили кардинально сменить образ. Семейная пара решила перекраситься в блондинов.

mariapoga_ Вы узнаете моего мужа? @poga8 идёт или нет?

- Психанули, - написала Погребняк в Instagram.

- Кайф. Мне нравится, - написала под постом подруги Ольга Бузова.

В разговоре с журналистом «КП» Мария пояснила, что у ее мужа «не было выбора».

- Да, мы теперь блондины. Внезапно психанули, Паша не мог со мной поспорить. Привела его за руку в салон, - прокомментировала Погребняк.

Напомним, что 35-летний футболист подписал контракт с клубом из Екатеринбурга осенью прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU