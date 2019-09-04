На улицах Екатеринбурга появились такси с пакетом и динозаврами

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-04T14:49:26+03:00

Брендированные машины с уральскими стрит-артами будут развозить людей по «Эконому» и «Комфорту»

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Видели на дорогах машины, разрисованные в стиле уличного искусства? Удивились? А это все коллаб фестиваля «Стенограффия» и «Яндекс.Такси». Всего для оформления было отобрано 10 граффити с улиц нашего города.

- Этим проектом мы заявляем: искусство — живое, подвижное. Мы не только продвигаем его в массы — мы приводим искусство в движение. Проект — продолжение города, - рассказали в пресс-службе «Стенограффии».

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В проекте поучаствовали художники из екатеринбургской арт-группы SPEKTR, а еще Сергей Акрамов, Данила Шмелев, Марина Ягода и Женя Черви.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Уже сокро жители смогут увидеть на дорогах брендированные такси с динозаврами (стрит-арт на стене «Малевича»), гаражом-ракушкой, зеленым целлофановым пакетов (на Площади 1905 года). Они будут развозить людей по тарифам «Эконом» и «Комфорт».

ИСТОЧНИК KP.RU