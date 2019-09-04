Трассу Москва – Владимир планируют продлить до Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-04T14:10:17+03:00

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Трассу М7 Москва – Владимир могут продлить до Екатеринбурга, и более того – сделать ее платной. Такую идею высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

- Очевидно, что приведение существующей трассы Москва - Владимир до хотя бы удовлетворительного состояния — это то, что нужно сделать в первую очередь. А дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов, - отметил Орешкин в эфире радиостанции Business FM.

Он также добавил, что трасса должна быть очень высокого качества, и должна она быть построена не позднее 2030 года – «а лучше бы и раньше».

Отметим, что такая идея к Орешкину пришла после того, как он проехался на своей LADA XRAY по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU