«От мужчины нужны только деньги и статус»: екатеринбурженки попали в список самых алчных женщин страны

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-04T12:58:00+03:00

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Жительницы Екатеринбурга попали в список самых алчных в стране – они оказались на 5 месте. Возможно, поэтому они оказались одними из самых нервных в стране. А, может, это потому, что у почти у всех уралочек маленькая грудь.

Жительницам российских городов задавали три вопроса: «Какой для вас главный критерий при выборе мужчины?», «Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение?», «Возраст мужчины имеет для Вас значение?».

- Главными критериями при выборе мужчины у женщин стали любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%), - рассказали аналитики агентства Zoom Market.

Самыми жадными оказались дамы из Саранска, Москвы, Краснодара и Иваново. Отметим, что в опросе принимали участие представительницы прекрасного пола из 28 городов разных регионов России. Общая выборка составила 3 360 интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU