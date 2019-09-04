2019-09-04T12:53:49+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле снова не выбрали подрядчика для строительства моста через пруд

На конкурс никто не заявился
Лев ИСТОМИН
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Мост должны возвести к 300-летию города. Фото: проектная документацияМост должны возвести к 300-летию города. Фото: проектная документация
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В Нижнем Тагиле со второй попытки не смогли выбрать подрядчика, который бы построил мост через Нижнетагильский пруд к 300-летию города.

В начале сентября истек срок подачи заявок на конкурс, однако его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от организаций.

В первый раз на конкурс также не заявилась ни одна организация. В мэрии Нижнего Тагила тогда положение дел объяснили большим объемом документации и сжатыми сроками для подготовки и подачи заявки.

Тем не менее, проектная документация по мосту через Нижнетагильский пруд уже прошла государственную экспертизу. Жители города также высказались за строительство объекта.

Мост соединит Свердловское шоссе и район Гальянка. Фото: Яндекс.Карты

Мост соединит Свердловское шоссе и район Гальянка. Фото: Яндекс.Карты

Строительство моста тогда оценили в 3,6 миллиарда рублей из областного и городского бюджета, а также внебюджетных источников. А уже осенью выяснилось, что проект значительно подорожал: с 3,6 миллиардов рублей до 5,1 миллиарда.

Строить мост будут в четыре этапа: первым делом будет возведен мостовой переход через Нижнетагильский пруд с сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктурой. Дальше предполагается строительство «клеверной развязки», монтаж архитектурной подсветки моста, на заключительном этапе – строительство местных проездов с сопутствующей инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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