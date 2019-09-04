2019-09-04T12:38:37+03:00
Происшествия

Одна пара стоила 250 тысяч: в Екатеринбурге «колесным» ворам грозит до 6 лет тюрьмы

Злоумышленники снимали с машин резину и перепродавали втридорога
Мария Трапезникова
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Мужчины снимали с машин колеса и продавали их потом втридорогаМужчины снимали с машин колеса и продавали их потом втридорогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали двух местных жителей, сообщает ngzt. Их подозревают в краже колес с дорогостоящих иномарок. Один из них работал в шиномонтажке.

- В дежурную часть поступил звонок с адресом, туда незамедлительно выехали сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – На месте с поличным задержали двоих, третьему удалось скрыться.

Во время допроса стало ясно, что они пытались похитить зимнюю резину у ряда дорогих автомобилей. Стоимость одной такой пары составляла порядка 250 тысяч рублей. После перепродажи деньги они тратили на собственные нужды.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Сейчас на мужчин завели уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Вместе с тем, сотрудники полиции продолжают устанавливать эпизоды противоправной деятельности злоумышленников и ищут третьего соучастника.

Полиция просит граждан в случае, если они узнали в задержанных своих обидчиков, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 365-42-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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