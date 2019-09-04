Екатеринбуржцам нужно продать 3 «однушки», чтобы купить пентхаус

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-04T10:25:31+03:00

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Если екатеринбуржцы захотят купить пентхаус, им для этого потребуется продать 3 «однушки». К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость», проанализировав динамику цен за последние 5 лет.

- С 2015 года пентхаусы подорожали на 9%, до 7,9 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе сервиса. – В 2019 году на эту сумму в Екатеринбурге можно приобрести 3 «однушки» - как и 5 лет назад.

В тройку городов с самой дорогой элитной недвижимостью, помимо Москвы (53 миллиона) и Санкт-Петербурга (32,5 миллиона), вошел Севастополь (23 миллиона). Самыми бюджетными в этом плане стали Омск (3,8 миллионов), Симферополь (чуть больше 5 миллионов) и Волгоград (6,6 миллионов).

ИСТОЧНИК KP.RU