2019-09-04T09:25:51+03:00
Происшествия

«Ударил не меньше 37 раз»: на Урале мужчину, насмерть забившего товарища кочергой, посадили на 11 лет

Он думал, что тот украл у него телефон
Мария Трапезникова
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Мужчине дали 11 лет тюрьмы за то, что он насмерть забил своего товарища кочергойМужчине дали 11 лет тюрьмы за то, что он насмерть забил своего товарища кочергойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске отправили в колонию мужчину, который насмерть забил своего товарища кочергой.

- Ночью 25 мая обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, нанес товарищу не меньше 37 ударов кочергой и деревянным бруском в голову и по туловищу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Обвиняемый испытывал к нему личную неприязнь, поскольку подозревал его в краже мобильного.

Сразу после избиения пострадавший скончался, его не успели спасти. А обвиняемому назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1,5 года.

Кроме того, теперь он должен выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда и больше 73 тысяч – материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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