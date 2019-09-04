«Ударил не меньше 37 раз»: на Урале мужчину, насмерть забившего товарища кочергой, посадили на 11 лет
В Алапаевске отправили в колонию мужчину, который насмерть забил своего товарища кочергой.
- Ночью 25 мая обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, нанес товарищу не меньше 37 ударов кочергой и деревянным бруском в голову и по туловищу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Обвиняемый испытывал к нему личную неприязнь, поскольку подозревал его в краже мобильного.
Сразу после избиения пострадавший скончался, его не успели спасти. А обвиняемому назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1,5 года.
Кроме того, теперь он должен выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда и больше 73 тысяч – материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU