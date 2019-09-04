СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-04T08:56:32+03:00

«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Свердловской области

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Национальный оператор связи компания «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации организует видеонаблюдение, онлайн-трансляцию и хранение видеозаписей при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ по Серовскому одномандатному избирательному округу, а также Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу. Единый день голосования состоится 8 сентября 2019 года.

Всего сотрудники компании установили 746 камер в 373 помещениях для голосования на Среднем Урале.

8 сентября избиратели Орджоникидзевского одномандатного округа № 11 примут участие в выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области. Для обеспечения прозрачности выборов «Ростелеком» оборудовал 72 участковые избирательные комиссии (УИК) и одну территориальную (ТИК) средствами видеонаблюдения.

Серовский одномандатный избирательный округ № 174 также готовится к голосованию: здесь пройдут выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. На 300 избирательных участках (279 УИК и 21 ТИК) сотрудники «Ростелекома» провели монтаж оборудования. В комплект оборудования входят две камеры, коммутатор, источник бесперебойного питания, телекоммуникационный антивандальный шкаф.

Сотрудники компании установили 746 камер в 373 помещениях

«Наша основная задача — обеспечить качество реализации проекта видеонаблюдения, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию выборов и сохранность видеозаписей. “Ростелеком” успешно справился с этой задачей при организации видеонаблюдения на выборах Президента в марте прошлого года. Тем не менее, мы продолжаем совершенствовать систему. Компания ведет регулярный мониторинг работоспособности системы, распределены бригады, способные в течение нескольких минут прибыть на любой участок в случае необходимости», — сказал директор Екатеринбургского филиала Андрей Попов.

С 4 по 7 сентября пройдет тестирование и полная проверка всех систем. В единый день голосования 8 сентября начнется трансляция с избирательных участков на публичный портал, который также обслуживается компанией «Ростелеком». Срок хранения данных — три месяца со дня официального подведения итогов голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU