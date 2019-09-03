2019-09-03T19:06:46+03:00
Общество

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, выходит на работу

Герой был отстранен от полетов на время выяснения обстоятельств случившегося
Алина СУРИНА
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле выходит на работуПилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле выходит на работуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, снова выйдет на работу. Герой был отстранен от полетов на время выяснения обстоятельств случившегося. Сейчас Дамиру Юсупову необходимо пройти медицинские обследования, перед тем как начать совершать полеты.

- Он выходит на работу, где пройдет все необходимые медицинские обследования. После этого он приступит к полетам, - подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, Дамир Юсупов и его экипаж спасли 233 человеческие жизни. Пилоты «Уральских авиалиний» экстренно посадили борт с пассажирами прямо в кукурузном поле в Подмосковье после отказа оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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