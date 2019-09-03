2019-09-03T18:07:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу Черкасскую

Объезжать закрытый участок придется до 23 сентября
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу ЧеркасскуюВ Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу ЧеркасскуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу Черкасскую. Объезжать закрытый участок автомобилистам придется до 23 сентября.

- Строительно-монтажная компания ООО «УралРос» закрыла движение автотранспорта по улице Черкасской - от дома № 2 на улице Чердынской до дома № 24 на улице Черкасской. Закрытие продлится до 23 сентября 2019 года, - рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

Объезжать закрытый участок придется до 23 сентября Фото:2гис

Объезжать закрытый участок придется до 23 сентября Фото:2гис

После проведения необходимых работ компания восстановит элементы нарушенного благоустройства. Строители просят жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, на прошлой неделе на 18 дней закрыли улицу Ирбитскую. На улице будут прокладывать водопровод и присоединять его к действующей сети строящегося жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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