В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу Черкасскую
В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу Черкасскую. Объезжать закрытый участок автомобилистам придется до 23 сентября.
- Строительно-монтажная компания ООО «УралРос» закрыла движение автотранспорта по улице Черкасской - от дома № 2 на улице Чердынской до дома № 24 на улице Черкасской. Закрытие продлится до 23 сентября 2019 года, - рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.
Объезжать закрытый участок придется до 23 сентября Фото:2гис
После проведения необходимых работ компания восстановит элементы нарушенного благоустройства. Строители просят жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, на прошлой неделе на 18 дней закрыли улицу Ирбитскую. На улице будут прокладывать водопровод и присоединять его к действующей сети строящегося жилого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU