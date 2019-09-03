«Убила по приказу лягушки»: в Екатеринбурге девушка зарезала мужа и исполнила песни Михаила Круга
Не успела начаться осень, как у некоторых уральцев пошло обострение. На Уралмаше странные дела произошли в последний день лета, когда 30-летняя жительница общежития Анастасия Белкина (имя изменено – прим.ред) без всякой на то причины зарезала мужа. Бездыханное тело мужчины обнаружили соседи, когда проснулись посреди ночи от криков. Выбежав в коридор, они увидели, как Настя с ножом в руках прыгает туда-сюда через труп.
- Ты что наделала? – закричала женщина из соседней комнаты.
- Вы ничего не понимаете! – воскликнула обезумевшая Анастасия. – Это такой ритуал, и вам тоже бы не помешало попрыгать над телом.
Дом, в котором произошло убийство. Фото: Google maps
Выяснять, что лучше делать в такой ситуации соседи решили в присутствии сотрудников полиции и Следственного комитета. К тому моменту, когда представители правоохранительных органов приехали на место преступления, девушка устала носиться над телом супруга и просто пела песни Михаила Круга.
«Мне тебя не понять - это странная новость, Очарован тобой и не вижу пути», - это последнее, что удалось пропеть Анастасии перед тем, как на нее надели наручники.
Уже в изоляторе девушка пришла в себя и поняла, что наделала. Но при этом на допросе она снова начала рассказывать про важность некого цыганского обряда.
- По ее словам, в ту ночь ее подговорили убить мужа ради снятия порчи, а прыжки над телом были необходимы, «чтобы изгнать злых духов». Потом она и вовсе заявила, что еще до убийства дух мужа вселился в лягушку и приказал зарезать его, - рассказывает источник «КП» в правоохранительных органах.
Теперь если злые духи и будут навещать девушку, то только за решеткой. За убийство мужа ей грозит до 15 лет колонии. В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU