«Убила по приказу лягушки»: в Екатеринбурге девушка зарезала мужа и исполнила песни Михаила Круга

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-03T17:35:30+03:00

Уже в изоляторе девушка пришла в себя и поняла, что наделала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда на место преступления прибыли полицейские она прыгала через тело и пела

Изменить размер текста: A A

Не успела начаться осень, как у некоторых уральцев пошло обострение. На Уралмаше странные дела произошли в последний день лета, когда 30-летняя жительница общежития Анастасия Белкина (имя изменено – прим.ред) без всякой на то причины зарезала мужа. Бездыханное тело мужчины обнаружили соседи, когда проснулись посреди ночи от криков. Выбежав в коридор, они увидели, как Настя с ножом в руках прыгает туда-сюда через труп.

- Ты что наделала? – закричала женщина из соседней комнаты.

- Вы ничего не понимаете! – воскликнула обезумевшая Анастасия. – Это такой ритуал, и вам тоже бы не помешало попрыгать над телом.

Дом, в котором произошло убийство. Фото: Google maps

Выяснять, что лучше делать в такой ситуации соседи решили в присутствии сотрудников полиции и Следственного комитета. К тому моменту, когда представители правоохранительных органов приехали на место преступления, девушка устала носиться над телом супруга и просто пела песни Михаила Круга.

«Мне тебя не понять - это странная новость, Очарован тобой и не вижу пути», - это последнее, что удалось пропеть Анастасии перед тем, как на нее надели наручники.

Уже в изоляторе девушка пришла в себя и поняла, что наделала. Но при этом на допросе она снова начала рассказывать про важность некого цыганского обряда.

- По ее словам, в ту ночь ее подговорили убить мужа ради снятия порчи, а прыжки над телом были необходимы, «чтобы изгнать злых духов». Потом она и вовсе заявила, что еще до убийства дух мужа вселился в лягушку и приказал зарезать его, - рассказывает источник «КП» в правоохранительных органах.

Теперь если злые духи и будут навещать девушку, то только за решеткой. За убийство мужа ей грозит до 15 лет колонии. В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU