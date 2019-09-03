В Екатеринбурге десятки военных и горожан почтили память погибших в Беслане

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-03T15:11:10+03:00

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В Екатеринбурге сегодня, 3 сентября, почтили память погибших во время теракта школы в Беслане. Этот день считается Днем солидарности в борьбе с терроризмом, она установлена по всей России в 2005 году.

На площади Советской Армии у мемориала Черный тюльпан прошел традиционный митинг в память о погибших. Для участия было подготовлено 223 транспаранта с именами и фотографиями всех, кто отдал жизни 15 лет назад во время взрывов и штурма школы в Северной Осетии. В шествии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также студенты и ученики школ.

Среди участников шествия были не только правоохранители, но и школьникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Погибших почтили минутой молчанияФото: Алексей БУЛАТОВ

На митинге выступил ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко, который в 2004 году побывал на месте трагедии сразу после случившегося.

- Когда я приехал в эту школу, по всему залу, где находились заложники, были развешены фотографии погибших детишек, учителей, спецназовцев, везде лежали плюшевые мишки, стояла вода, потому что террористы, удерживая детей, не давали им пить, - вспомнил Сергей Павленко. - Я встал в центре зала и заплакал от горя, говорю вам от души и от всего сердца. И другое было чувство - гордость, что я служил в спецназе и знал людей, которые освобождали заложников. Мы скорбим о всех погибших тогда и сделаем все, чтобы не было зла, не было террора.

По всему городу в храмах прозвенели колоколаФото: Алексей БУЛАТОВ

Участие в митинге приняли даже такие юные горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

В центральных храмах Екатеринбургской епархии прозвучал поминальный колокольный звон. Первый отзвенел в 13:05 – именно в это время произошел первый взрыв в бесланской школе.

3 сентября по всей стране объявлен День солидарности в борьбе с терроризмомФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 1 сентября на торжественной линейке террористами были взяты в заложники больше тысячи человек, 333 погибло - из них 186 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU