«Боюсь идти домой в темное время суток»: Уральский город попал в рейтинг самых опасных для жизни мест в России

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-03T14:30:24+03:00

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Первоуральск попал в рейтинг самых опасных для жизни городов. В ежегодном опросе приняли участие больше 60 тысяч человек.

- Самым безопасным среди российских городов пользователи считают Ейск (Краснодарский край). На втором месте оказался Геленджик (тоже Краснодарский край). Третье место досталось столице Чечни - городу Грозный, - рассказали аналитики Domofond.ru.

Первоуральск занял 193-е место из 200 составленных. Вместе с ним самыми небезопасными оказались Шахты (Ростовская область) и Киселевск (Кемеровская область).

Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 - «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен».

ИСТОЧНИК KP.RU