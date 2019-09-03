2019-09-03T13:06:01+03:00
Общество

Городские власти держат слово: ДК «Химмаш» будет жить

Стороны договорились сохранить социальные объекты при обмене земельных участков
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Фото: Андрей РожковФото: Андрей Рожков
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Администрация города Екатеринбурга, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и собственники ДК «Химмаш» утвердили «дорожную карту» по обмену земельных участков с целью сохранения культурного пространства и бассейна «Кристалл».

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно встречался с общественниками и жителями Химмаша, чётко обозначив позицию муниципальных властей: здание дома культуры и бассейна необходимо сохранить, передав его на баланс городу.

«Напомню, что по итогам регулярного общения с жителями микрорайона Администрация города приняла принципиальное решение – сохранить дом культуры. Всё это время вместе с областными коллегами и собственником здания мы вели непрерывный диалог, обсуждали различные варианты, которые устроили бы все стороны. И такой компромисс был найден. С полной уверенностью можно утверждать, что к концу следующего месяца последние технические детали будут решены, а социальное звено – спасено», – подчеркнул Александр Высокинский.

Вице-президент по корпоративному развитию AVS Group Андрей Станкевич рассказал, что в ходе совместных переговоров стороны договорились утвердить план мероприятий по обмену земельных площадей на участки, находящихся в собственности муниципалитета и области

«Действительно, трёхсторонняя „дорожная карта“ готова. Мы полностью осознаём свою ответственность перед горожанами и всецело разделяем позицию муниципалитета и области. Необходимо понимать, что процедура передачи участков – процесс не одного дня, и, безусловно, она должна проходить максимально прозрачно для общественности. Все необходимые подготовительные работы начнутся уже в самое ближайшее время», – заверил Андрей Станкевич.

Таким образом, городские власти держат слово и выполняют взятые на себя обязательства по сохранению социальной инфраструктуры микрорайона Химмаш, понимая, что дворец культуры для микрорайона – это центр притяжения, где выросло не одно поколение химмашевцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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