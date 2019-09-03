Городку чекистов вернули горячую воду

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-03T11:19:14+03:00

Без горячей воды несколько дней оставались 12 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без блага несколько дней оставались 12 домов

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Жителям домов в Городке чекистов вернули горячую воду. По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, причиной стало повреждение бесхозяйного участка теплосети.

- Последствия аварии ощутили на себе жители 12 домов микрорайона, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Для ликвидации происшествия службам пришлось отключить подачу энергоресурса.

Сейчас бесхозную теплосеть передают в муниципальную собственность. Напомним, что несколько дней назад из-за жалоб местных жителей прокуратура решила проверить Городок чекистов и обвинила в нарушении мэрию Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU