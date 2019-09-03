2019-09-03T11:19:34+03:00
Общество

«Он всегда с тобой»: скандальный депутат из Екатеринбурга удивил школьников странными подарками к 1 сентября

У кого-то дома висят плакаты поп-звезд, а у нынешних учеников – портрет Александра Колесникова
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
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Что нужно, чтобы собрать первоклашку в школу? Рюкзак, пенал, тетрадки с дневником. Кому-то пригодятся «подставки» под учебники. В этом году ученикам, первый раз переступившим школьный порог, решили подарить особенно запоминающиеся подарки – лист расписания занятий с депутатом Александром Колесниковым. Об этом рассказали родители таких вот «счастливчиков».

- У кого-то на стенке плакат Джарахова, у кого-то «Фабрика Звезд», у кого-то Пугачева. А у первоклашек Екатеринбурга будут висеть классные расписания занятий с Колесниковым, - поделились впечатлениями они в сообществе «Типичный Екатеринбург». – В подарок вошли еще компактные календарики, чтобы он всегда мог быть с тобой. Восторг!

Напомним, что в этот раз учебный год «взял отсрочку», открыв свои двери 2-го сентября. Во всем Екатеринбурге за парты сели больше 159 тысяч школьников, из них больше 20 тысяч – первоклашки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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