«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге запретят остановку еще на 5 улицах

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-03T10:17:46+03:00

Остановку машин запретят еще на 5 улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге запретят парковаться еще на нескольких улицах. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на 5 новых участках.

- Все это делается, чтобы обеспечить пропускную способность улично-дорожной сети, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Остановка будет запрещена на следующих улицах:

- Белинского (от Щорса до Циолковского);

- Гурзуфская (от Посадкой до дома №51);

- Маршала Жукова (перед Антона Валека со стороны Челюскинцев – 50 метров до перекрестка);

- Плотников (от Венгерских коммунаров до дома №80/3 по Крауля);

- Клары Цеткин (от Тургенева до дома №13А по Клары Цеткин).

В мэрии Екатеринбурга попросили водителей обращать внимание на новые знаки и не забывать о соблюдении ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU