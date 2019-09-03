«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге запретят остановку еще на 5 улицах
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на нескольких улицах. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на 5 новых участках.
- Все это делается, чтобы обеспечить пропускную способность улично-дорожной сети, - объяснили в пресс-службе мэрии.
Остановка будет запрещена на следующих улицах:
- Белинского (от Щорса до Циолковского);
- Гурзуфская (от Посадкой до дома №51);
- Маршала Жукова (перед Антона Валека со стороны Челюскинцев – 50 метров до перекрестка);
- Плотников (от Венгерских коммунаров до дома №80/3 по Крауля);
- Клары Цеткин (от Тургенева до дома №13А по Клары Цеткин).
В мэрии Екатеринбурга попросили водителей обращать внимание на новые знаки и не забывать о соблюдении ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU