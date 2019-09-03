Екатеринбургский зоопарк просит добровольцев принести тыкву для слонихи Даши и бегемота Евы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-03T09:49:55+03:00

Отдать овощи для животных можно в самом зоопарке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбургский зоопарк просит добровольцев принести тыквы для слонихи Даши и бегемота Евы, которые успели похудеть во время диеты. Помимо этого, пожертвовать «лишние» овощи и фрукты можно для медведей и обезьян, птиц и мелких хищников.

- Мы примем для питомцев свежие яблоки, груши, всевозможные ягоды, кабачки, тыквы, зелень и свежую ботву, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – Ботве и тыквам будут очень рады слониха Даша и бегемот Ева. Все продукты должны быть свежими и качественными.

Оставить угощения можно в зоопарке с 7:00 до 22:00 на служебной проходной со стороны улицы Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU