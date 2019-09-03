«Пытался догнать автобус»: в Екатеринбурге на Пионерском под колеса попал подросток, перебегающий на «красный»
В Екатеринбурге на Пионерском поселке вчера вечером, 2 сентября, произошло ДТП с участием 16-летнего подростка. Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:15.
- По предварительным данным, водитель легковушки Hyundai, двигаясь по Советской со стороны Июльской в сторону Омской, на перекрестке Советская – Парковый наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «красный», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В результате это 16-летний подросток получил травму головы. Он был срочно госпитализирован в детскую больницу. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что подросток очень торопился на автобус, который стоял на остановке.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
- Водитель пояснил, что сигналил пешеходу и сам ехал на зеленый сигнал светофора, - пояснили в ГИБДД. – Он экстренно затормозил, но избежать инцидента не удалось.
Сейчас устанавливаются точные причины ДТП. Госавтоинспекция обращается к взрослым с требованием провести со своими детьми профилактические беседы и напомнить о соблюдении ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU