«Пытался догнать автобус»: в Екатеринбурге на Пионерском под колеса попал подросток, перебегающий на «красный»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-03T08:28:04+03:00

Его доставили в больницу с травмой головы

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В Екатеринбурге на Пионерском поселке вчера вечером, 2 сентября, произошло ДТП с участием 16-летнего подростка. Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:15.

- По предварительным данным, водитель легковушки Hyundai, двигаясь по Советской со стороны Июльской в сторону Омской, на перекрестке Советская – Парковый наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «красный», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате это 16-летний подросток получил травму головы. Он был срочно госпитализирован в детскую больницу. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что подросток очень торопился на автобус, который стоял на остановке.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель пояснил, что сигналил пешеходу и сам ехал на зеленый сигнал светофора, - пояснили в ГИБДД. – Он экстренно затормозил, но избежать инцидента не удалось.

Сейчас устанавливаются точные причины ДТП. Госавтоинспекция обращается к взрослым с требованием провести со своими детьми профилактические беседы и напомнить о соблюдении ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU