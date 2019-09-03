2019-09-03T08:28:04+03:00
Происшествия

«Пытался догнать автобус»: в Екатеринбурге на Пионерском под колеса попал подросток, перебегающий на «красный»

Его доставили в больницу с травмой головы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на Пионерском поселке вчера вечером, 2 сентября, произошло ДТП с участием 16-летнего подростка. Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:15.

- По предварительным данным, водитель легковушки Hyundai, двигаясь по Советской со стороны Июльской в сторону Омской, на перекрестке Советская – Парковый наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «красный», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате это 16-летний подросток получил травму головы. Он был срочно госпитализирован в детскую больницу. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что подросток очень торопился на автобус, который стоял на остановке.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель пояснил, что сигналил пешеходу и сам ехал на зеленый сигнал светофора, - пояснили в ГИБДД. – Он экстренно затормозил, но избежать инцидента не удалось.

Сейчас устанавливаются точные причины ДТП. Госавтоинспекция обращается к взрослым с требованием провести со своими детьми профилактические беседы и напомнить о соблюдении ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С мэром по соседству: в центре Екатеринбурга почти за 35 миллионов продают элитную двухэтажную квартиру
Екатеринбургский зоопарк просит добровольцев принести тыкву для слонихи Даши и бегемота Евы
«Не опять, а снова»: в Филькино почти восстановили «утонувший» мост
«Долго не вызывали врача»: на Урале детсад обязан выплатить 100 тысяч ребенку, сломавшему на физкультуре ногу
Свердловский министр образования даст старт новому учебному году в прямом эфире
Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву свой Audi
Уральцы стали чаще заказывать посылки из Китая
На Урале бывший полицейский оформлял ложные ДТП из-за страховки
Как и предрекали: в первый учебный день Екатеринбург встал в шестибальные пробки
В Нижнетагильской Православной гимназии открылся спортзал за 40 миллионов
Полностью сгорела обшивка: на Урале вспыхнул автосервис
«Похожа на Зимний дворец»: британская газета The Times высказалась о школе с золотыми унитазами в Екатеринбурге
Нуждается в медицинской помощи: На Урале ищут молодого человека
Территорию вокруг Центрального стадиона благоустроят спустя год после ЧМ в Екатеринбурге
Сезон простуд: За неделю в Свердловской области заболели больше 13 тысяч человек
В прокуратуре рассказали, кто из уральцев имеет право на бесплатные лекарства